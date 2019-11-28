Huawei запустила распродажу смартфонов со скидками до 17 тысяч рублей

Продлится акция до 1 декабря. Всё это время в магазине можно будет купить смартфоны, носимые устройства, планшеты и аксессуары со скидками от 500 до 17 000 рублей.

Последнее максимальное снижение цены получил смартфон Huawei Mate 20 Pro. Купить его можно будет за 32 900 рублей вместо 49 990.

Камерофон Huawei P30 Pro получил скидку в 12 000 рублей, а также продаётся с подарками. Младшая версия устройства стоит теперь на 8 тысяч дешевле, чем обычно.

Подарки ждут и покупателей «умных» часов Huawei Watch GT 2 (+ наушники Huawei FreeLace) и наушников Freebuds 3 (+ браслет Band 3 Pro).

Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.