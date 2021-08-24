Huawei запустила в России распродажу со скидками до 20 тысяч рублей

В рамках первой акции распродают ноутбуки Huawei MateBook. Компания обещает выгоду до 24 тысяч рублей. Максимальная скидка достигается при покупке Huawei MateBook X Pro 2020 с процессором Intel Core i7-10510U. Она по факту составляет 20 тысяч рублей, поэтому ноутбук обойдётся в 109 990 рублей вместо 129 990. Однако в подарок к нему идут ещё рюкзак и роутер. Все предложения этой акции можно посмотреть по ссылке.

По второй акции скидки предоставляются на смартфоны и другие устройства. Huawei nova 8, например, можно купить за 34 990 рублей вместо 39 990. Часы Huawei Watch GT 2 Pro Sport продаются за 17 990 рублей вместо 19 990. Все предложения доступны по этой ссылке.