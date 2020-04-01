Huawei заявила о желании разместить в собственном магазине приложений сервисы Google

В мае 2019 Huawei попала в «чёрный список» министерства торговли США. Из-за этого новые смартфоны компании не получили необходимую для установки сервисов Google сертификацию. Это относится и к последним флагманам серии P40.

Как рассказал CNBC топ-менеджер Huawei Эрик Сюй (Eric Xu), компания надеется, что приложения Google станут доступны в AppGallery — собственном магазине приложений Huawei. Сюй сообщил, что сервисы американской компании могут быть размещены в AppGallery точно так же, как в App Store.

Напомним, в прошлом месяце Google подала запрос американским властям на разрешение сотрудничать с Huawei. Даже если запрос будет одобрен, пройдёт ещё немало времени прежде, чем просьба будет претворена в жизнь.