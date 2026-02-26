Камера с «умной» диафрагмой, Kirin 9030: HUAWEI представила Mate 80 Pro в Мадриде

Смартфон получил 6,75-дюймовый LTPO-экран с частотой 120 Гц и защитным стеклом Kunlun Glass 2-го поколения. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а задняя крышка — из армированного пластика. Устройство не боится воды и пыли: стандарт IP68/IP69 позволяет погружать его в воду на глубину до 6 метров.

Камера — главная гордость новинки. Разработчики установили три модуля: основной на 50 МП с «умной» изменяемой диафрагмой (от f/1.4 до f/4.0), перископный телеобъектив на 48 МП с 4-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольный на 40 МП. Технология XMAGE 2-го поколения отвечает за точную цветопередачу.