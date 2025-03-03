HyperOS 2.1 принесет функции камеры Xiaomi 15 Ultra на большее количество телефонов

Опубликовано 03 марта 2025, 15:541 мин.
HyperOS 2.1 принесет функции камеры Xiaomi 15 Ultra на большее количество телефоновСначала дождаться обновлений
Xiaomi собирается распространить функции камеры Xiaomi 15 Ultra на другие устройства с помощью предстоящего обновления HyperOS 2.1. Это обновление улучшит инструменты для фотосъемки и переработает интерфейс камеры для более удобной работы.
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По данным XiaomiTime, HyperOS 2.1 внесет новые изменения в пользовательский интерфейс, включая обновленное меню, в котором инструмент HDR переместят в другое место, значок Leica стал более квадратным, и значок смены объектива был обновлен. Кроме того, режимы «красоты» и «фильтрации» теперь объединены.
Распространение будет происходить в два этапа. С середины мая по июнь обновление получат такие устройства, как MIX Fold 4, Xiaomi 14 и 15 серий, MIX Flip и несколько моделей Redmi. Второй этап, с середины июня по июль, распространит функции на более старые модели, такие как Xiaomi 13 серии, 12S серии и Redmi K60 серии.