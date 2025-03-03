HyperOS 2.1 принесет функции камеры Xiaomi 15 Ultra на большее количество телефонов

Распространение будет происходить в два этапа. С середины мая по июнь обновление получат такие устройства, как MIX Fold 4, Xiaomi 14 и 15 серий, MIX Flip и несколько моделей Redmi. Второй этап, с середины июня по июль, распространит функции на более старые модели, такие как Xiaomi 13 серии, 12S серии и Redmi K60 серии.