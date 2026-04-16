HyperOS 3 улучшит экраны старых смартфонов Xiaomi

Опубликовано 16 апреля 2026, 12:121 мин.
HyperOS 3 улучшит экраны старых смартфонов XiaomiБудут дольше оставаться яркими
Xiaomi добавила в обновление HyperOS 3.0 специальный алгоритм, который борется с выгоранием экранов старых моделей смартфонов, сообщают СМИ.
Со временем на дисплеях некоторых телефонов могут оставаться отметины от значков — например, от строки состояния или кнопок навигации. Обычно проблема появляется после полутора-двух лет использования на высокой яркости.
Новый алгоритм призван предотвратить или замедлить этот процесс. Он будет работать на уже выпущенных устройствах. Новые модели Xiaomi пока не нуждаются в такой функции — их экраны изначально более устойчивы к выгоранию.