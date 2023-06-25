И даже здесь складка: британец получил складной Google Pixel Fold за $1800 раньше срока

И что же можно сказать об устройстве? Радует, как минимум, что он полностью закрывается, что Samsung пока что делать не научилась. Однако есть то, с чем пока даже Google не справилась – складка в месте сгиба экрана.

В США самая ранняя дата доставки из магазина Google Store в настоящее время назначена на 2-10 августа. Между тем, в Японии дата выхода Pixel Fold была перенесена с середины июля на конец месяца. А в России его официально продавать не будут.