И даже здесь складка: британец получил складной Google Pixel Fold за $1800 раньше срока

16:49, 25 июня 2023
1 мин.
И даже здесь складка: британец получил складной Google Pixel Fold за $1800 раньше срокаИ показал его на фотках
Долгожданный Pixel Fold, первый складной смартфон Google, должен официально дойти до магазинов 27 июня. Однако один удачливый покупатель в Великобритании получил свое устройство на четыре дня раньше запланированного срока.
И что же можно сказать об устройстве? Радует, как минимум, что он полностью закрывается, что Samsung пока что делать не научилась. Однако есть то, с чем пока даже Google не справилась – складка в месте сгиба экрана.
В США самая ранняя дата доставки из магазина Google Store в настоящее время назначена на 2-10 августа. Между тем, в Японии дата выхода Pixel Fold была перенесена с середины июля на конец месяца. А в России его официально продавать не будут.