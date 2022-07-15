И правда, без «чёлки»: раскрыт дизайн iPhone 14 Pro Max

Два выреза явно предназначены для фронтальной камеры, а также для необходимых датчиков Face ID. На задней панели у смартфона будет расположен большой блок камер в верхнем левом углу. По этим изображениям можно сказать, что модуль камеры будет больше, чем у iPhone 13 Pro Max. В нём будут три основных датчика изображения и светодиодная вспышка.