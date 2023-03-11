И всё-таки: новые среднебюджетные Samsung Galaxy A34 и A54 могут быть намного дешевле в некоторых странах

Сообщается, что Galaxy A34 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища будет стоить 4 999 000 рупий (около 24,5 тысячи рублей по актуальному курсу) в Индонезии. То же устройство, но с 256 ГБ памяти, может обойтись покупателям в 5 499 000 рупий.

Что касается более мощного Galaxy A54 5G, то цены для Индонезии также ниже предполагаемых европейских. Galaxy A54 5G с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища предположительно будет стоить 5 999 000 рупий, тогда как вариант с 256 ГБ — 6 499 000 рупий.