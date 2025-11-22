iFixit подробно изучили 3D-печатный порт USB-C в iPhone Air

Недавно Apple раскрыла детали производства титановых корпусов Apple Watch Ultra 3. Компания рассказала, что каждый корпус создаётся с помощью огромных установок, где шесть лазеров послойно формируют около 900 слоев титана. Хотя в официальном описании прямо не указано название метода, iFixit уверено, что речь идёт именно о технологии, которую они предполагали.