iFixit подробно изучили 3D-печатный порт USB-C в iPhone Air

Опубликовано 22 ноября 2025, 20:151 мин.
iFixit подробно изучили 3D-печатный порт USB-C в iPhone AirКак Apple создает титановые детали
Команда iFixit подробно изучила новый порт USB-C в iPhone Air, изготовленный с применением 3D-технологий. Специалисты обнаружили, Apple использует метод, похожий на «лазерную абляцию импульсами», который обычно применяется в медицине для создания микроузоров на титане.
© iFixit
Этот процесс позволяет производить очень точные детали с минимальной деформацией и небольшими потерями материала. Apple применяет его и в корпусах часов Apple Watch Series 11 и Ultra 3. Однако, несмотря несмотря на передовую технологию 3D-печати, ремонт устройства всё ещё сложный.
Недавно Apple раскрыла детали производства титановых корпусов Apple Watch Ultra 3. Компания рассказала, что каждый корпус создаётся с помощью огромных установок, где шесть лазеров послойно формируют около 900 слоев титана. Хотя в официальном описании прямо не указано название метода, iFixit уверено, что речь идёт именно о технологии, которую они предполагали.