iFixit проверили проблему царапин вокруг камеры iPhone 17 Pro

Инженер Дэвид Нибур объяснил, что причина в остром крае выступа камеры, где анодирование выполнено неравномерно. По его словам, Apple могла бы избежать проблемы, сделав более плавный изгиб вместо резкого угла. iFixit предупреждает: если не использовать чехол, царапины на плато камеры почти неизбежны в течение срока службы телефона.