iFixit выпустили комплект для ремонта внутреннего экрана Pixel Fold за $900

Набор, включающий складной дисплей, корпус, датчик отпечатков пальцев и регулятор громкости, стоит 899,99 долларов (или 909,99 с набором Fix Kit).

Внешний дисплей предлагается за 159,99 долларов, а три задние камеры можно приобрести за 139,99 долларов. Фронтальные камеры стоят по 42,99 каждая, а задняя крышка, доступная в черном или серебристом цвете, - 69,99.

iFixit также предлагает подробные руководства по разборке и замене различных компонентов Google Pixel Fold, что облегчает пользователям самостоятельный ремонт.