Игровой смартфон Infinix GT 50 Pro в стиле «киберпанк» показали на рендерах

Камер будет четыре, но главных — три. Основная на 50 мегапикселей получит оптическую стабилизацию. Ее дополнят два 8-мегапиксельных сенсора (скорее всего, широкоугольный и макро) и двойная вспышка. Есть фронтальная камера на 13 Мп.

Аккумулятор может быть либо на 6500 мАч, либо на 6150 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка на 45 Вт и беспроводная на 30 Вт. Также будет обратная зарядка — как по проводу, так и беспроводным способом.