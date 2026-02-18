Игровой смартфон Infinix GT 50 Pro в стиле «киберпанк» показали на рендерах

Игровой смартфон Infinix GT 50 Pro в стиле «киберпанк» показали на рендерахДизайн и характеристики
Судя по опубликованным данным, задняя панель телефона получит текстуру под карбон и светящиеся зеленые элементы в нижней части. «Киберпанково».
Спереди будет 6.78-дюймовый AMOLED-экран с 1,5K картинкой и частотой обновления 144 Гц. Отвечать за всё будет MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. В пару к нему поставят 12 ГБ оперативной памяти, а на выбор предложат накопитель на 256 или 512 ГБ.
Камер будет четыре, но главных — три. Основная на 50 мегапикселей получит оптическую стабилизацию. Ее дополнят два 8-мегапиксельных сенсора (скорее всего, широкоугольный и макро) и двойная вспышка. Есть фронтальная камера на 13 Мп.
Аккумулятор может быть либо на 6500 мАч, либо на 6150 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка на 45 Вт и беспроводная на 30 Вт. Также будет обратная зарядка — как по проводу, так и беспроводным способом.