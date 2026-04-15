Игровой смартфон OnePlus Ace 6 Ultra показали, но вряд ли он покинет Китай

Опубликовано 15 апреля 2026, 11:231 мин.
Игровой смартфон OnePlus Ace 6 Ultra показали, но вряд ли он покинет Китай165 Гц, Dimensity 9500
OnePlus представила на днях игровой Ace 6 Ultra в соответствующем дизайне. Экран тут с частотой обновления 165 Гц, а на задней крышке светоотражающий логотип Ace.
Внутри стоит мощный MediaTek Dimensity 9500. Аккумулятор — 8500 мА·ч. Зарядка быстрая — 100 ватт.
Но есть нюанс. Смартфон выходит в Китае в конце месяца. Говорит ли OnePlus о мировом запуске? Пока нет. Как отмечают СМИ, у компании есть “привычка” оставлять линейку Ace для внутреннего рынка.
Вместе со смартфоном OnePlus пообещала показать ещё одно устройство в новом форм-факторе. Что именно — пока секрет. Но скорее всего это будет портативная консоль.