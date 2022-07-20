Игровой смартфон Poco X4 GT для первых пользователей из России отдают со скидкой

Игровой смартфон Poco X4 GT для первых пользователей из России отдают со скидкойНе такая большая, но все же скидка
Poco X4 GT это ребрендинг китайской модели Redmi Note 11T Pro, которая была достаточно популярно на родине. Но даже учитывая, что это глобальная версия уже вышедшего смартфона, среди характеристик есть и различия.
Сообщается, что смартфон получил 6,6-дюймовый ЖК-экран разрешением Full HD+ 2460 x 1080 пикселей и частотой обновления экрана 144 Гц, селфи-камеру на 16 Мп, основную тройную камеру на 64, 8 и 2 Мп. Также внутри расположен процессор MediaTek Dimensity 8100.
Заявленная емкость аккумулятора 5080 мА·ч, телефон поддерживает зарядку 67 Вт. Также есть сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке включения сбоку, стереодинамики, поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC.
Продажи начнутся с 21 июля.
За устройство с оперативной памятью на 8 ГБ и основной на 128 ГБ просят 32 990 рублей, для первых покупателей — 30 990 рублей.
Если же основной памяти вам мало, то за Poco X4 GT с 256 ГБ основной памяти надо будет отдать 35 990 рублей, для первых покупателей — 33 990 рублей.
Акция продлится до 31 июля включительно.