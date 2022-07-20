Игровой смартфон Poco X4 GT для первых пользователей из России отдают со скидкой

Poco X4 GT это ребрендинг китайской модели Redmi Note 11T Pro, которая была достаточно популярно на родине. Но даже учитывая, что это глобальная версия уже вышедшего смартфона, среди характеристик есть и различия.

Сообщается, что смартфон получил 6,6-дюймовый ЖК-экран разрешением Full HD+ 2460 x 1080 пикселей и частотой обновления экрана 144 Гц, селфи-камеру на 16 Мп, основную тройную камеру на 64, 8 и 2 Мп. Также внутри расположен процессор MediaTek Dimensity 8100.

Заявленная емкость аккумулятора 5080 мА·ч, телефон поддерживает зарядку 67 Вт. Также есть сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке включения сбоку, стереодинамики, поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC.