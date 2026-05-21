Игровой смартфон RedMagic 11S Pro выйдет на мировой рынок 27 мая

За пределами Китая выйдет только RedMagic 11S Pro. Главное отличие от китайских моделей в батарее. У глобальной версии аккумулятор на 7500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт по проводу и 80 Вт без провода. Китайский 11S Pro имеет 8000 мА·ч и только проводную зарядку 80 Вт.

В остальном характеристики совпадают:

- 6,85-дюймовый экран AMOLED с частотой 144 Гц и яркостью до 1800 нит.

- Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 «Leading Version».

- Память: 12 или 16 ГБ оперативной, 256 или 512 ГБ встроенной.

- Основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией, широкоугольная 50 Мп и фронтальная 16 Мп.