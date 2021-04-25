Игровой смартфон Xiaomi Redmi получит необычную вспышку и особые антенны для игр

Сообщается, что Redmi K40 Game Enhanced Edition получит первую в индустрии вспышку особой формы. При съёмке фотографий она будет излучать ослепительный свет, который позволит хорошо осветить объект в темноте. Кроме того, источники полагают, что вспышка даст интересные возможности во время игр.

Также стало известно, что Redmi K40 Gaming Edition будет оснащаться аккумулятором ёмкостью 5065 мАч. Ожидается поддержка быстрой 67-Вт зарядки. В качестве аппаратной основы устройства выступит процессор MediaTek Dimensity 1200.

Ещё одна любопытная особенность смартфона — встроенный массив из 12 антенн для игр. Такая конструкция позволит добиться стабильности соединения во время игр. Массив включает в себя антенны для мобильной сети, для Wi-Fi, а также навигационную антенну.

Смартфон представят через несколько дней.