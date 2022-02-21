Игровой смартфон Xiaomi Redmi превратили в радиоуправляемую машинку

Новый Redmi K50 Gaming Edition получил процессор Snapdragon 8 Gen 1, а также память стандарта LPDDR5 и UFS 3.1. В ролике последовательно показали все компоненты смартфона, в том числе вибромотор AAC CyberEngine типа 1016, датчики камеры и аккумуляторную батарею ёмкостью 4700 мАч, которая состоит из двух элементов.

Интересна, конечно, и система охлаждения смартфона c медным радиатором, двумя испарительными камерами и теплоотводящей конструкцией из трёх слоёв: графена, графита и графена, используемого в аэрокосмической промышленности.

В завершении ролика из компонентов сделали машинку на радиоуправлении.