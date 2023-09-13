Игры Assassin’s Creed и Resident Evil появятся на iPhone 15 Pro

В iPhone 15 Pro используется новый чип A17 Pro, который, по словам Apple, обладает на 20% более быстрым графическим процессором про-класса. Это позволит iPhone 15 Pro без проблем справляться с требовательной графикой ААА-игр. iPhone 15 Pro также будет поддерживать трассировку лучей - технологию, позволяющую создавать реалистичное освещение и тени в играх.

В конце этого года для iPhone 15 Pro планируется выпустить игры Resident Evil Village, Resident Evil 4 и Death Stranding. Assassin's Creed Mirage выйдет в первой половине 2024 года.