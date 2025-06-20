ИИ, 144 Гц и 6000 мАч: Tecno представила серию POVA 7

Флагман серии, POVA 7 Ultra 5G, оснащён ёмким аккумулятором на 6000 мАч, быстрой зарядкой 70 Вт и беспроводной — 30 Вт. Впервые в линейке появился изогнутый дисплей (в модели POVA Curve 5G) и яркий AMOLED-экран с частотой 144 Гц. Все устройства работают на системе HiOS 15. POVA 7 Ultra 5G также получил мощный чипсет MediaTek Dimensity 8350 Ultimate.

Смартфоны получили голосового помощника Ella и другие ИИ-инструменты: перевод звонков, автоматические резюме разговоров, поиск по фото и редактор текстов. Также доступны функции для ИИ-редактирования изображений.

Продажи в России начнутся в ближайшее время.