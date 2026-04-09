ИИ, 6520 мА·ч, 108 Мп: HONOR 600 Lite начали продавать в РФ за ₽30 тыс

Корпус телефона выполнен из алюминиевого сплава. Устройство не боится падений с высоты до 1,8 метра и защищено от воды и пыли.

Процессор — Dimensity 7100 Elite. Экран — 6,6 дюйма AMOLED. Частота обновления — 120 Гц. Пиковая яркость достигает 6500 нит. Батареи, по заверениям, хватает на целый день. Быстрая зарядка на 45 Вт имеется. Есть технология, снижающая нагрев телефона во время зарядки.

На корпусе расположилась специальная ИИ-кнопка. Её можно настроить. Например так, чтобы одним нажатием открывать камеру, помощника или любое другое приложение. ИИ также помогает улучшать снимки, убирать лишние объекты и т. д. Основная камера — 108 мегапикселей.

Стоимость HONOR 600 Lite — 29 999 рублей за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища.