ИИ-агент Google Gemini Spark работает даже при выключенном телефоне

Spark может выполнять поручения без постоянных команд. Например: назначить встречи, проверить почту, кратко пересказать переписку, создать документ или презентацию, заполнить таблицу и организовать файлы (подключается к Gmail, Календарю, Диску, Документам и т. д.).

Spark работает в облаке на базе новой модели Gemini 3.5. Поэтому задачи продолжают выполняться, даже если устройство выключено. Агент также может сам заходить на сайты, заполнять формы и нажимать кнопки от имени пользователя.

Пока что функция доступна только подписчикам из США.