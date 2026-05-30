ИИ-агент Google Gemini Spark работает даже при выключенном телефоне

Опубликовано 30 мая 2026
ИИ-агент Google Gemini Spark работает даже при выключенном телефонеНе простой чатбот
Google запустила в США новую функцию для подписчиков Google AI Ultra. Gemini Spark — не просто чатбот, а умный помощник (т.н. «ИИ-агент»), который работает в фоновом режиме 24 часа 7 дней в неделю. Да, даже когда ноутбук закрыт или телефон выключен.
Spark может выполнять поручения без постоянных команд. Например: назначить встречи, проверить почту, кратко пересказать переписку, создать документ или презентацию, заполнить таблицу и организовать файлы (подключается к Gmail, Календарю, Диску, Документам и т. д.).
Spark работает в облаке на базе новой модели Gemini 3.5. Поэтому задачи продолжают выполняться, даже если устройство выключено. Агент также может сам заходить на сайты, заполнять формы и нажимать кнопки от имени пользователя.
Пока что функция доступна только подписчикам из США.
