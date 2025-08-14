ИИ, AMOLED и акцент на играх: стали известны характеристики Realme P4 и P4 Pro

Realme P4 Pro получит AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR10+, 10-битной цветопередачей и пиком яркости 6500 нит. Смартфон оснащён чипом Hyper Vision для улучшения игр и ИИ-апскейла. Внутри установлены процессор Snapdragon 7 Gen 4 и аккумулятор на 7000 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка 80 Вт, реверсивная 10 Вт. Для охлаждения используется система AirFlow VC площадью 7000 мм².

Realme P4 оснащён 6,77-дюймовым AMOLED FHD+ дисплеем с 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Смартфон работает на Dimensity 7400 и также получил аккумулятор 7000 мА·ч с 80 Вт зарядкой и системой охлаждения 7000 мм².

Дизайн P4 ещё не раскрыт, а P4 Pro будет доступен в синих, зелёных и светло-коричневых оттенках.