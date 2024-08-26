ИИ Apple Intelligence станет главной темой презентации iPhone 16

Гурман также сообщил, что Apple готовит своих сотрудников розничной торговли к тренингу, посвященному Apple Intelligence, которая, как ожидается, сыграет центральную роль в презентации iPhone 16. Хотя функции Apple Intelligence - такие как инструменты для письма, сводки уведомлений и обновленный интерфейс Siri - должны появиться в iOS 18.1 в октябре, более продвинутые возможности, такие как Image Playground, Genmoji и интеграция ChatGPT, запланированы на iOS 18.2 или позже.

По прогнозам аналитиков, внедрение функций искусственного интеллекта может увеличить продажи iPhone 16 на 10 миллионов единиц, что лишний раз подчеркивает важность демонстрации этих “инноваций”.