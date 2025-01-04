ИИ Apple за четыре месяца стал занимать на iPhone в два раза больше места

Опубликовано 04 января 2025, 15:551 мин.
ИИ Apple за четыре месяца стал занимать на iPhone в два раза больше местаСъедает больше памяти и пользователей не впечатляет
Функция Apple Intelligence, которую критиковали за «неуклюжесть», теперь занимает почти вдвое больше места в памяти, чем при запуске. Изначально требовавшая 4 ГБ в сентябре 2024 года, она увеличилась до 7 ГБ с обновлениями iOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2 в декабре.
Увеличение связано с обработкой искусственного интеллекта на устройстве для новых функций, таких как Image Playground, которая генерирует изображения по запросам, и Genmoji, позволяющая создавать таким же образом эмодзи. Эти функции требуют локального хранилища для своих моделей.
С каждым обновлением искусственный интеллект на устройстве сокращает доступное хранилище. Грядущая модернизация искусственного интеллекта для Siri может еще больше обострить эту проблему, считают аналитики.
Несмотря на все эти усовершенствования, прием остается «холодным». Опрос SellCell показал, что 73% владельцев iPhone считают, что Apple Intelligence практически не приносит пользы.