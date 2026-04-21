ИИ-функции Samsung Galaxy S26 «перекочевали» в Galaxy S24 и Fold7

21 апреля 2026
ИИ-функции Samsung Galaxy S26 «перекочевали» в Galaxy S24 и Fold7Пока в бете
Samsung обновила бета-версии One UI 8.5 для смартфонов серии Galaxy S24 и складного Galaxy Z Fold7. Вместе с ним пользователи получили ИИ-функции, которыми ранее хвалилась линейка Galaxy S26.
Среди новинок — Creative Studio (инструмент для создания и редактирования контента), Call Screening (помогает фильтровать звонки), улучшенные Photo Assist (редактирование фотографий) и Audio Eraser (очистка звука от лишних шумов).
Если у вас уже установлена бета One UI 8.5, обновление придёт автоматически. Если уведомление не появилось, можно проверить его вручную в настройках.
Все эти функции появятся и в стабильной версии One UI 8.5.