ИИ-функции в устройствах Samsung Galaxy будут бесплатными до 2026 года

Хотя в настоящее время пользователи пользуются этими функциями бесплатно, Samsung намекнул, что с 2026 года за них можно будет взимать плату, возможно, в рамках модели платной подписки под названием "Galaxy AI+".

По аналогии с другими "авторами" ИИ, такими как Open AI и Google, которые сначала запускали бесплатные версии, а затем предлагали премиум-предложения, Samsung может последовать их примеру. Среди ключевых функций Galaxy AI - Circle to Search, Chat Assist для подсказок и перевода сообщений, Interpreter для "многоязычных разговоров" в режиме реального времени и Photo Assist для улучшения фотографий.