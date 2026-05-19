ИИ Google Gemini Intelligence заработает лишь на считанных Android-смартфонах

Опубликовано 19 мая 2026, 06:421 мин.
ИИ Google Gemini Intelligence заработает лишь на считанных Android-смартфонахНужно мощное железо
Google недавно представила Gemini Intelligence — набор продвинутых ИИ-функций. Система может самостоятельно выполнять сложные задачи: искать информацию, преобразовывать её и взаимодействовать с разными приложениями и сайтами от вашего имени. Однако использовать Gemini Intelligence смогут далеко не все.
Как указано на официальном сайте Android, нужно как минимум 12 ГБ оперативной памяти. Устройство должно поддерживать AICore (системную службу для задач ИИ) и версию Gemini Nano не ниже третьей (скриншот со списком устройств ниже). А таких смартфонов сейчас очень мало.
Кроме того, нужен флагманский процессор, минимум пять обновлений ОС, шесть лет ежеквартальных обновлений безопасности, поддержка виртуализации и «высокие стандарты качества для медиа и игр».
Пока известно, что она дебютирует на складных смартфонах Samsung Galaxy Z Fold8 и Z Flip8. Также Google подтвердила, что функции появятся на сериях Galaxy S26 и Pixel 10 — этим летом.