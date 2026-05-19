Телефоны
Опубликовано 19 мая 2026, 06:42
1 мин.

ИИ Google Gemini Intelligence заработает лишь на считанных Android-смартфонах

Нужно мощное железо
Google недавно представила Gemini Intelligence — набор продвинутых ИИ-функций. Система может самостоятельно выполнять сложные задачи: искать информацию, преобразовывать её и взаимодействовать с разными приложениями и сайтами от вашего имени. Однако использовать Gemini Intelligence смогут далеко не все.
ИИ Google Gemini Intelligence заработает лишь на считанных Android-смартфонах

© Google

Как указано на официальном сайте Android, нужно как минимум 12 ГБ оперативной памяти. Устройство должно поддерживать AICore (системную службу для задач ИИ) и версию Gemini Nano не ниже третьей (скриншот со списком устройств ниже). А таких смартфонов сейчас очень мало.

ИИ Google Gemini Intelligence заработает лишь на считанных Android-смартфонах

© СМИ

Кроме того, нужен флагманский процессор, минимум пять обновлений ОС, шесть лет ежеквартальных обновлений безопасности, поддержка виртуализации и «высокие стандарты качества для медиа и игр».

Пока известно, что она дебютирует на складных смартфонах Samsung Galaxy Z Fold8 и Z Flip8. Также Google подтвердила, что функции появятся на сериях Galaxy S26 и Pixel 10 — этим летом.