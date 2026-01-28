ИИ Google Gemini в Android начнёт советовать «отлипнуть» от него

Опубликовано 28 января 2026, 16:591 мин.
ИИ Google Gemini в Android начнёт советовать «отлипнуть» от негоПохоже, Gemini начнет напоминать о «перерывах» в общении с ИИ
Google тестирует новую функцию для Gemini на Android, которая будет напоминать пользователям делать паузы при длительном общении с чат-ботом, пишут СМИ. Цель нововведения — снизить риск чрезмерной зависимости от ИИ. А кому-то и напомнить, что перед ним не живой человек, а ПО.
В бета-версии приложения Google (17.3.59), частью которого является Gemini, появились признаки всплывающих уведомлений с предложением «сделать короткий перерыв». Такие сообщения будут появляться после долгого использования чат-бота. В тексте уведомления, что интересно, отдельно подчёркивается: пользователь общается с ИИ, который не является человеком, даже если его ответы звучат естественно.
Пока неизвестно, через какое именно время Gemini будет предлагать сделать перерыв. Возможно, пользователи смогут настраивать такие напоминания самостоятельно — по аналогии с функцией в YouTube.