ИИ Google интегрируют в системные приложения Xiaomi

На выставке MWC 2025 представитель Google Эрик Кей объявил о предстоящем обновлении, но не уточнил, как именно Gemini будет работать в этих приложениях. Судя по интеграции с Samsung, Gemini может позволить пользователям Xiaomi устанавливать будильники, управлять таймерами, редактировать события календаря, а также создавать или обобщать заметки с помощью искусственного интеллекта.

Неизвестно, получат ли обновление более старые телефоны Xiaomi — в ближайшее время Google сообщит больше подробностей.