Телефоны
Опубликовано 03 марта 2025, 05:15
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ИИ Google интегрируют в системные приложения Xiaomi

«Часы», «Календарь» и «Заметки»
Google подтвердила, что искусственный интеллект Gemini скоро будет интегрирован в три приложения Xiaomi: «Часы», «Календарь» и «Заметки». Это произошло после аналогичного шага с приложениями Samsung в начале этого года.
ИИ Google интегрируют в системные приложения Xiaomi

© Google

На выставке MWC 2025 представитель Google Эрик Кей объявил о предстоящем обновлении, но не уточнил, как именно Gemini будет работать в этих приложениях. Судя по интеграции с Samsung, Gemini может позволить пользователям Xiaomi устанавливать будильники, управлять таймерами, редактировать события календаря, а также создавать или обобщать заметки с помощью искусственного интеллекта.

Неизвестно, получат ли обновление более старые телефоны Xiaomi — в ближайшее время Google сообщит больше подробностей.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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