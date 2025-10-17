Телефоны
Опубликовано 17 октября 2025, 18:49
1 мин.

ИИ Google, кастомизация: OnePlus рассказала о OxygenOS 16 на базе Android 16

Новые функции кастомизации
OnePlus представила обновлённую версию своей операционной системы на базе Android 16 — OxygenOS 16, которая дебютирует с OnePlus 15. Основное новшество — более тесная интеграция пространства Mind Space с ИИ-помощником Google Gemini. Теперь он может использовать данные из Mind Space, включая скриншоты и голосовые заметки, чтобы давать “более персонализированные ответы”.
Есть AI Writer. Он может превращать текст в схемы и таблицы, создавать подписи к фото для соцсетей, а также проверять и суммировать текст. Для фотографий появятся AI Portrait Glow для улучшения освещения лиц и AI Perfect Shot, который объединяет несколько снимков в один, например, чтобы все участники фото были с открытыми глазами.

Также улучшены анимации и кастомизация интерфейса. Новый экран блокировки позволяет выбирать шрифты, макеты, а также использовать видео или GIF вместо статичного изображения. На домашнем экране появились новые виджеты и возможность изменять размер иконок. Parallel Processing 2.0 ускоряет анимации.

Другие нововведения включают расширение многозадачности для планшетов OnePlus Pad и новые опции подключения, позволяющие транслировать экран телефона на macOS или Windows.

OxygenOS 16 выйдет вместе с OnePlus 15 этой осенью.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
