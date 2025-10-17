ИИ Google, кастомизация: OnePlus рассказала о OxygenOS 16 на базе Android 16

Также улучшены анимации и кастомизация интерфейса. Новый экран блокировки позволяет выбирать шрифты, макеты, а также использовать видео или GIF вместо статичного изображения. На домашнем экране появились новые виджеты и возможность изменять размер иконок. Parallel Processing 2.0 ускоряет анимации.

Другие нововведения включают расширение многозадачности для планшетов OnePlus Pad и новые опции подключения, позволяющие транслировать экран телефона на macOS или Windows.

OxygenOS 16 выйдет вместе с OnePlus 15 этой осенью.