ИИ Google, кастомизация: OnePlus рассказала о OxygenOS 16 на базе Android 16

ИИ Google, кастомизация: OnePlus рассказала о OxygenOS 16 на базе Android 16Новые функции кастомизации
Есть AI Writer. Он может превращать текст в схемы и таблицы, создавать подписи к фото для соцсетей, а также проверять и суммировать текст. Для фотографий появятся AI Portrait Glow для улучшения освещения лиц и AI Perfect Shot, который объединяет несколько снимков в один, например, чтобы все участники фото были с открытыми глазами.
Также улучшены анимации и кастомизация интерфейса. Новый экран блокировки позволяет выбирать шрифты, макеты, а также использовать видео или GIF вместо статичного изображения. На домашнем экране появились новые виджеты и возможность изменять размер иконок. Parallel Processing 2.0 ускоряет анимации.
Другие нововведения включают расширение многозадачности для планшетов OnePlus Pad и новые опции подключения, позволяющие транслировать экран телефона на macOS или Windows.
OxygenOS 16 выйдет вместе с OnePlus 15 этой осенью.