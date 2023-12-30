ИИ-перевод телефонных разговоров в текст от Samsung будет работать не только со смартфонами компании

ИИ-перевод телефонных разговоров в текст от Samsung будет работать не только со смартфонами компанииНо, как это часто бывает, есть нюанс
Samsung продолжает инвестировать в разработку искусственного интеллекта, что особенно заметно в предстоящей серии Galaxy S24.
Одной из ключевых особенностей новых устройств станет функция AI Live Translate Call, которая позволит переводить телефонные разговоры в реальном времени с использованием ИИ.
Новая возможность будет поддерживать испанский и английский языки, а в дальнейшем к ним добавятся корейский и японский.
Особенно примечательно, что AI Live Translate Call будет работать не только на смартфонах Samsung, но и на устройствах других производителей.
Это означает, что если один из участников разговора использует Galaxy S24, а другой — смартфон сторонней марки, функция всё равно будет активна. Такой подход позволяет расширить доступность и полезность функции, делая её более универсальной и практичной.
AI Live Translation — лишь одна из многих функций, которые будут включены в набор ИИ-возможностей Galaxy S24. Компания работает над рядом инноваций, которые должны улучшить пользовательский опыт использования смартфонов.
Подробности о других функциях пока не раскрыты, но ожидается, что они будут представлены в рамках обновления One UI 6.1.