ИИ-перевод телефонных разговоров в текст от Samsung будет работать не только со смартфонами компании

Одной из ключевых особенностей новых устройств станет функция AI Live Translate Call, которая позволит переводить телефонные разговоры в реальном времени с использованием ИИ.

Новая возможность будет поддерживать испанский и английский языки, а в дальнейшем к ним добавятся корейский и японский.

Особенно примечательно, что AI Live Translate Call будет работать не только на смартфонах Samsung, но и на устройствах других производителей.

Это означает, что если один из участников разговора использует Galaxy S24, а другой — смартфон сторонней марки, функция всё равно будет активна. Такой подход позволяет расширить доступность и полезность функции, делая её более универсальной и практичной.

AI Live Translation — лишь одна из многих функций, которые будут включены в набор ИИ-возможностей Galaxy S24. Компания работает над рядом инноваций, которые должны улучшить пользовательский опыт использования смартфонов.

Подробности о других функциях пока не раскрыты, но ожидается, что они будут представлены в рамках обновления One UI 6.1.