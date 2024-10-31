ИИ-приложение погоды перестало быть эксклюзивом смартфонов Google Pixel 9

Новое приложение погоды предлагает ряд функций, включая возможность отслеживать погоду в нескольких местах, настраивать блоки данных о погоде и просматривать информацию о погоде на карте. Кроме того, приложение предоставляет краткие сводки ближайшей погоды.

Хотя приложение еще относительно новое, некоторые пользователи уже выразили обеспокоенность по поводу его ограничений, таких как невозможность проверить погоду в городах без добавления их в список сохраненных.

Флагманский смартфон Google Pixel 9 был представлен 13 августа 2024 года. Он является преемником модели Pixel 8 и предлагает ряд улучшений и новых функций. Он оснащен новым чипом Google Tensor G4, который и обеспечивает работу множества ИИ-функций, особенно в сфере фотографий.