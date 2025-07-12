ИИ ​​Samsung появится в 400 миллионах устройств к концу года

С момента запуска Galaxy AI на серии Galaxy S24 в январе 2024 года, технология быстро распространилась на модели Z Fold6, Z Flip6, S24 FE, Tab S10 и другие. В этом году поддержка появится и на Galaxy Tab S11, S25 FE, а также на более доступных телефонах Galaxy A35, A36, A55 и A56. Для них предусмотрена облегчённая версия.

Samsung также подтвердила выход нового трёхскладного телефона Galaxy G Fold и XR-устройств с поддержкой Galaxy AI. Все функции искусственного интеллекта останутся бесплатными до конца 2025 года, но после этого некоторые из них могут стать платными.