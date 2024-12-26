ИИ-стартап Илона Маска xAI привлек ещё 6 миллиардов долларов

xAI планирует использовать полученные средства для ускорения исследований и запуска новых продуктов на основе ИИ. Ее флагманская модель, Grok, глубоко интегрирована с X (бывший Twitter), предлагая такие функции, как создание изображений, обобщение новостей и другие возможности чата.

xAI сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны OpenAI и Anthropic. Маск критикует OpenAI за «подавление конкурентов» и даже подал на компанию в суд за предполагаемые антиконкурентные действия. xAI использует данные предприятий Маска, включая Tesla и SpaceX.