ИИ-стартап Илона Маска xAI привлек ещё 6 миллиардов долларов

Опубликовано 26 декабря 2024, 21:511 мин.
ИИ-стартап Илона Маска xAI привлек ещё 6 миллиардов долларовА ее оценка выросла до 45 миллиардов долларов
Компания Илон Маска xAI, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, привлекла $6 млрд в рамках недавнего раунда финансирования, удвоив свою оценку до $45 млрд. Среди основных инвесторов — Andreessen Horowitz, Nvidia, AMD и Kingdom Holdings, последняя из которых внесла 400 миллионов долларов.
xAI планирует использовать полученные средства для ускорения исследований и запуска новых продуктов на основе ИИ. Ее флагманская модель, Grok, глубоко интегрирована с X (бывший Twitter), предлагая такие функции, как создание изображений, обобщение новостей и другие возможности чата.
xAI сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны OpenAI и Anthropic. Маск критикует OpenAI за «подавление конкурентов» и даже подал на компанию в суд за предполагаемые антиконкурентные действия. xAI использует данные предприятий Маска, включая Tesla и SpaceX.