ИИ улучшит фото с камеры флагманского Samsung Galaxy S24 Ultra уже в августе

Опубликовано 08 июля 2024, 06:55
1 мин.
ИИ улучшит фото с камеры флагманского Samsung Galaxy S24 Ultra уже в августеЖдем летний Unpacked
Samsung планирует значительное обновление камеры для Galaxy S24 Ultra в августе 2024 года.
В июне сообщалось, что обновление One UI 6.1.1 улучшит работу камеры в условиях открытого пространства. Это обновление ожидается на мероприятии Unpacked, которое пройдет 10 июля в Лувре в Париже.
Популярный инсайдер IceUniverse сообщил, что августовское обновление для Galaxy S24 Ultra принесет множество улучшений для камеры.
Ожидаются оптимизация HDR, уменьшение избыточной обработки и переэкспозиции, улучшение баланса белого и оптимизация лиц и зума при видеосъемке.
Однако, по словам источника, обновление не затронет режимы телесъемки и ночного режима при увеличении свыше 10x. Надеемся, что все оптимизации будут завершены в августе и обновление будет выпущено вовремя.