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Опубликовано 01 декабря 2024, 03:00
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ИИ в iOS 18.2 научился писать электронные письма за вас в любом стиле

И многое другое
Apple расширяет возможности искусственного интеллекта в iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2 за счет значительных обновлений инструментов для написания текстов. Появились две основные функции: инструмент Compose на базе ChatGPT и улучшенная функция рерайта.
ИИ в iOS 18.2 научился писать электронные письма за вас в любом стиле

© Apple

Новый инструмент Compose позволяет пользователям создавать текст с нуля с помощью ChatGPT. Он доступен в таких приложениях, как Notes и Mail, или через меню копирования/вставки в любом текстовом поле. Пользователи просто дают инструкции, и ChatGPT создает черновик. Можно запросить исправления и включить предложения по редактированию. Хотя ChatGPT Plus предлагает расширенные модели, бесплатная версия полностью функциональна для большинства потребностей, отмечают тестеры.

Еще одно обновление улучшает функцию рерайта. Ранее она ограничивалась стандартными вариантами переписывания или предустановленными стилями (дружелюбный, профессиональный, лаконичный), а новая опция «Опишите ваши изменения» позволяет пользователям давать конкретные указания для индивидуальных правок.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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