ИИ в iOS 18.2 научился писать электронные письма за вас в любом стиле

Новый инструмент Compose позволяет пользователям создавать текст с нуля с помощью ChatGPT. Он доступен в таких приложениях, как Notes и Mail, или через меню копирования/вставки в любом текстовом поле. Пользователи просто дают инструкции, и ChatGPT создает черновик. Можно запросить исправления и включить предложения по редактированию. Хотя ChatGPT Plus предлагает расширенные модели, бесплатная версия полностью функциональна для большинства потребностей, отмечают тестеры.

Еще одно обновление улучшает функцию рерайта. Ранее она ограничивалась стандартными вариантами переписывания или предустановленными стилями (дружелюбный, профессиональный, лаконичный), а новая опция «Опишите ваши изменения» позволяет пользователям давать конкретные указания для индивидуальных правок.