Опубликовано 13 декабря 2025, 22:35
1 мин.

IKEA объединила попсокет с беспроводной зарядкой для смартфона

Представила необычный беспроводной зарядник
IKEA представила новый беспроводной зарядник VÄSTMÄRKE. Его главная фишка — сочетание зарядной станции с популярным в прошлом попсокетом.
© IKEA

Зарядник стоимостью $10 выполнен из красного силикона. Верхнюю часть можно отогнуть, чтобы получилась держалка для пальцев. В этой же силиконовой части спрятан встроенный кабель USB-C.

© IKEA

Устройство поддерживает современный стандарт быстрой беспроводной зарядки Qi2 и совместимо с магнитными креплениями MagSafe и смартфонов Google.

Для тех, кто предпочитает более «классический» дизайн, IKEA также предлагает модель VÄSTMÄRKE со светодиодной подсветкой за $25.