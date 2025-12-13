IKEA объединила попсокет с беспроводной зарядкой для смартфона

Опубликовано 13 декабря 2025, 22:351 мин.
IKEA объединила попсокет с беспроводной зарядкой для смартфонаПредставила необычный беспроводной зарядник
IKEA представила новый беспроводной зарядник VÄSTMÄRKE. Его главная фишка — сочетание зарядной станции с популярным в прошлом попсокетом.
© IKEA
Зарядник стоимостью $10 выполнен из красного силикона. Верхнюю часть можно отогнуть, чтобы получилась держалка для пальцев. В этой же силиконовой части спрятан встроенный кабель USB-C.
Устройство поддерживает современный стандарт быстрой беспроводной зарядки Qi2 и совместимо с магнитными креплениями MagSafe и смартфонов Google.
Для тех, кто предпочитает более «классический» дизайн, IKEA также предлагает модель VÄSTMÄRKE со светодиодной подсветкой за $25.