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00:45, 08 ноября 2023
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Их почти нет: Samsung Galaxy S24 Ultra получит тончайшие и одинаковые со всех сторон рамки вокруг дисплея

Ждем, когда такой дизайн начнут копировать китайцы

Samsung готовит к выпуску новый флагман — Galaxy S24 Ultra. Новинка обещает стать близкой к эталону дизайна среди смартфонов.

Инсайдер Ice Universe поделился фотографией защитного стекла новинки, демонстрирующей крайне тонкие рамки экрана, одинаковые со всех сторон. Это подтверждает стремление компании к созданию устройства с максимально погружающим визуальным опытом.

Согласно утечке, новый Galaxy S24 Ultra поразит своим внешним видом: «Реальный смартфон выглядит великолепно, даже лучше, чем я ожидал», - отмечает инсайдер.

Симметричная черная рамка и уменьшенное отверстие для фронтальной камеры, немного смещенное вниз, придают устройству особенный шарм.

Их почти нет: Samsung Galaxy S24 Ultra получит тончайшие и одинаковые со всех сторон рамки вокруг дисплея
© Weibo

Ожидается, что новая линейка Samsung Galaxy S24 будет представлена в начале следующего года.

Ice Universe известен своими точными прогнозами относительно новых трендов в мире смартфонов, включая экраны-водопады, дизайн iPhone X и iPhone 14, а также 200-мегапиксельные датчики изображения, что делает эту утечку особенно правдоподобной.

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