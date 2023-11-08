Их почти нет: Samsung Galaxy S24 Ultra получит тончайшие и одинаковые со всех сторон рамки вокруг дисплея

Инсайдер Ice Universe поделился фотографией защитного стекла новинки, демонстрирующей крайне тонкие рамки экрана, одинаковые со всех сторон. Это подтверждает стремление компании к созданию устройства с максимально погружающим визуальным опытом.

Согласно утечке, новый Galaxy S24 Ultra поразит своим внешним видом: «Реальный смартфон выглядит великолепно, даже лучше, чем я ожидал», - отмечает инсайдер.

Симметричная черная рамка и уменьшенное отверстие для фронтальной камеры, немного смещенное вниз, придают устройству особенный шарм.