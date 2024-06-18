Илон Маск предрек замену смартфонов на его мозговые имплантаты Neuralink

Этот комментарий был ответом на вопрос пародийного аккаунта об использовании Neuralink: «Хотели бы вы внедрить интерфейс Neuralink в мозг для контроля за новым телефоном производства X силой мысли?». Автор поддержал идею Маска, выразив предпочтение чипам Neuralink перед технологиями OpenAI или Meta.

Предложение вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи выразили опасения по поводу вживления устройств в мозг без медицинской необходимости. «Использовать его для помощи инвалидам — это здорово, но зачем это кому-то нужно, если он здоров? Что за мир вы строите?» — задался вопросом один из пользователей.

Основанная Маском в 2016 году компания Neuralink занимается созданием мозговых имплантатов, которые могли бы обеспечить прямую связь между людьми и компьютерами.