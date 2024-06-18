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Опубликовано 18 июня 2024, 03:45
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Илон Маск предрек замену смартфонов на его мозговые имплантаты Neuralink

Вы бы себе такой вживили?
Илон Маск сделал смелое предсказание, что мозговые имплантаты, подобные тем, что разрабатывает его компания Neuralink, со временем заменят смартфоны, пишет ТАСС. В своем сообщении в экс-Twitter Маск заявил: «В будущем не будет телефонов, только чипы Neuralink».
Илон Маск предрек замену смартфонов на его мозговые имплантаты Neuralink
© Ferra

Этот комментарий был ответом на вопрос пародийного аккаунта об использовании Neuralink: «Хотели бы вы внедрить интерфейс Neuralink в мозг для контроля за новым телефоном производства X силой мысли?». Автор поддержал идею Маска, выразив предпочтение чипам Neuralink перед технологиями OpenAI или Meta.

Предложение вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи выразили опасения по поводу вживления устройств в мозг без медицинской необходимости. «Использовать его для помощи инвалидам — это здорово, но зачем это кому-то нужно, если он здоров? Что за мир вы строите?» — задался вопросом один из пользователей.

Основанная Маском в 2016 году компания Neuralink занимается созданием мозговых имплантатов, которые могли бы обеспечить прямую связь между людьми и компьютерами.

Источник:ТАСС
Автор:Максим Многословный
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