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Илон Маск признался в уничтожении старых смартфонов
Беспокоится о безопасности
Что вы делаете со старым смартфоном, когда покупаете новый? Отдаёте родственникам? Продаёте? Ни один из этих вариантов не устраивает главу SpaceX и Tesla предпринимателя Илона Маска (Elon Musk). Он отжившие своё устройства просто-напросто уничтожает.
Как рассказал сотрудник отдела информационных технологий SpaceX, глава компании иногда меняет смартфоны. Старые он уничтожает из соображений безопасности. Данную информацию подтвердил и адвокат Маска. При этом перед уничтожением аппарат возвращают к исходным настройкам, удаляя все данные. Чтобы не произошло утечки.
Что касается моделей смартфонов, то, похоже, Маск предпочитает iPhone. Какое устройство у предпринимателя сейчас, неизвестно. Может быть и новый смартфон от Apple. По крайней мере, собеседники журналистов упоминали macOS и облачное хранилище iCloud.
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