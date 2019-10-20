Илон Маск признался в уничтожении старых смартфонов

Как рассказал сотрудник отдела информационных технологий SpaceX, глава компании иногда меняет смартфоны. Старые он уничтожает из соображений безопасности. Данную информацию подтвердил и адвокат Маска. При этом перед уничтожением аппарат возвращают к исходным настройкам, удаляя все данные. Чтобы не произошло утечки.

Что касается моделей смартфонов, то, похоже, Маск предпочитает iPhone. Какое устройство у предпринимателя сейчас, неизвестно. Может быть и новый смартфон от Apple. По крайней мере, собеседники журналистов упоминали macOS и облачное хранилище iCloud.