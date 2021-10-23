Индиец продал жену и купил себе смартфон

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Индиец продал жену и купил себе смартфонА ещё вкусно поел в ресторане
Полиция индийского штата Орисса (Одиша) арестовала мужчину, который продал свою жену 55-летнему покупателю за 180 тысяч рупий (около 180 тысяч рублей). Вырученные деньги он потратил на смартфон и развлечения.
17-летний преступник решил избавиться от своей жены через месяц после свадьбы. Полиции с трудами удалось освободить женщину: жители поселения, в которое её продали, отказывались отпускать пострадавшую.
Сообщается, что муж жертвы после содеянного поужинал в ресторане и купил себе смартфон. Родственникам жены он заявил, будто та бросила его. Семья девушки, к счастью, не поверила в это и обратилась в полицию.
Преступника уже отправили в исправительное учреждение. Какой именно смартфон он купил, неизвестно.
Источник: Hindustan Times