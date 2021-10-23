Индиец продал жену и купил себе смартфон

17-летний преступник решил избавиться от своей жены через месяц после свадьбы. Полиции с трудами удалось освободить женщину: жители поселения, в которое её продали, отказывались отпускать пострадавшую.

Сообщается, что муж жертвы после содеянного поужинал в ресторане и купил себе смартфон. Родственникам жены он заявил, будто та бросила его. Семья девушки, к счастью, не поверила в это и обратилась в полицию.

Преступника уже отправили в исправительное учреждение. Какой именно смартфон он купил, неизвестно.