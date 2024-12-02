Индийцам очень понравилась новая раскладушка Nokia. И нет, это не смартфон

Модель доступна в таких цветах, как черный, красный и розовый, а 2,8-дюймовый QVGA-дисплей особенно удобен благодаря «большим кнопкам». Дополнительный 1,77-дюймовый экран отображает идентификатор звонящего и уведомления.

Отличительной особенностью, отмечают автор, является специальная кнопка экстренного вызова, которая позволяет пользователям быстро связаться с пятью заранее сохраненными контактами. По его словам, совместимость со слуховыми аппаратами и съемный аккумулятор емкостью 1450 мАч — отличный выбор для пожилых людей или тех, кому «нужен надежный второй телефон».