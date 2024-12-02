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Опубликовано 02 декабря 2024, 18:00
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Индийцам очень понравилась новая раскладушка Nokia. И нет, это не смартфон

Местные журналисты задумались, является ли Nokia 2660 Flip самым стильным в Индии
Nokia 2660 Flip сочетает в себе классический дизайн и современные функции, пишет редактор сайта Gizmochina Сумяканти Рэй, он же задался вопросом, «является ли Nokia 2660 Flip самым стильным телефоном в Индии в 2024 году?» в своей недавней статье.
Индийцам очень понравилась новая раскладушка Nokia. И нет, это не смартфон
© Ferra

Модель доступна в таких цветах, как черный, красный и розовый, а 2,8-дюймовый QVGA-дисплей особенно удобен благодаря «большим кнопкам». Дополнительный 1,77-дюймовый экран отображает идентификатор звонящего и уведомления.

Отличительной особенностью, отмечают автор, является специальная кнопка экстренного вызова, которая позволяет пользователям быстро связаться с пятью заранее сохраненными контактами. По его словам, совместимость со слуховыми аппаратами и съемный аккумулятор емкостью 1450 мАч — отличный выбор для пожилых людей или тех, кому «нужен надежный второй телефон».

Индийцам очень понравилась новая раскладушка Nokia. И нет, это не смартфон

© Nokia

Телефон также поддерживает «Единый платежный интерфейс» (UPI), который позволяет индийцам мгновенно переводить средства в банк, позволяя с легкостью совершать цифровые транзакции. Он работает на процессоре Unisoc T107 с частотой 1 ГГц, имеет 48 МБ оперативной памяти и 128 МБ памяти (с возможностью расширения до 32 ГБ). Телефон поддерживает 4G VoLTE и оснащен такими развлекательными опциями, как FM-радио, MP3-плеер и VGA-камера.

Nokia 2660 Flip по цене 4 499 рупий (5 695 рублей) — это «баланс между ностальгией и практичностью», пишет Рэй.

Его дизайн в стиле ретро в сочетании с продуманными функциями, такими как кнопка экстренного вызова и платежи UPI, обеспечивает его доступность для широкой аудитории. Если вы ищете простой второстепенный телефон, стильное устройство для старших или минималистичный гаджет для спасения от цифровых перегрузок, Nokia 2660 Flip имеет все шансы стать самым стильным телефоном в Индии в 2024 году.

Сумяканти Рэй
Редактор Gizmochina
Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
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