Индийцам очень понравилась новая раскладушка Nokia. И нет, это не смартфон

Индийцам очень понравилась новая раскладушка Nokia. И нет, это не смартфонМестные журналисты задумались, является ли Nokia 2660 Flip самым стильным в Индии
Модель доступна в таких цветах, как черный, красный и розовый, а 2,8-дюймовый QVGA-дисплей особенно удобен благодаря «большим кнопкам». Дополнительный 1,77-дюймовый экран отображает идентификатор звонящего и уведомления.
Отличительной особенностью, отмечают автор, является специальная кнопка экстренного вызова, которая позволяет пользователям быстро связаться с пятью заранее сохраненными контактами. По его словам, совместимость со слуховыми аппаратами и съемный аккумулятор емкостью 1450 мАч — отличный выбор для пожилых людей или тех, кому «нужен надежный второй телефон».
Телефон также поддерживает «Единый платежный интерфейс» (UPI), который позволяет индийцам мгновенно переводить средства в банк, позволяя с легкостью совершать цифровые транзакции. Он работает на процессоре Unisoc T107 с частотой 1 ГГц, имеет 48 МБ оперативной памяти и 128 МБ памяти (с возможностью расширения до 32 ГБ). Телефон поддерживает 4G VoLTE и оснащен такими развлекательными опциями, как FM-радио, MP3-плеер и VGA-камера.
Nokia 2660 Flip по цене 4 499 рупий (5 695 рублей) — это «баланс между ностальгией и практичностью», пишет Рэй.
Его дизайн в стиле ретро в сочетании с продуманными функциями, такими как кнопка экстренного вызова и платежи UPI, обеспечивает его доступность для широкой аудитории. Если вы ищете простой второстепенный телефон, стильное устройство для старших или минималистичный гаджет для спасения от цифровых перегрузок, Nokia 2660 Flip имеет все шансы стать самым стильным телефоном в Индии в 2024 году.