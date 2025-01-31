Индийская Flipkart раскрыла дизайн и дату анонса Nothing Phone (3a)

Тизер также дает первое представление о дизайне телефона. Он будет оснащен теми же самыми светодиодами Glyph вокруг модуля камеры, который расположен горизонтально и включает три объектива. Ожидается, что серия (3a) будет включать модели Phone (3a) и (3a) Pro.

Phone (3a), возможно, будет поставляться с двумя вариантами хранения данных: 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, а также 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Ожидается, что он будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельным телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом. На передней панели может располагаться 32-мегапиксельная камера. Телефон может оснащаться 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, работать на чипе Snapdragon 7s Gen 3 и аккумуляторе емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.