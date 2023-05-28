Индийский чиновник выкачал из водоема более 2 млн тонн воды из-за упавшего туда смартфона

Индийский чиновник выкачал из водоема более 2 млн тонн воды из-за упавшего туда смартфонаУ истории печальный конец
В индийском штате Чхаттисгарх произошел странный случай: государственный служащий пошел на радикальные меры, чтобы вернуть свой потерянный смартфон. Раджеш Вишвас, 32-летний сотрудник департамента продовольствия штата, осушил целый водоем на плотине Херкатт после того, как случайно уронил туда свой Samsung Galaxy S23 Ultra.
Несмотря на безуспешные попытки местных жителей достать телефон, Вишвас решил задействовать два дизельных насоса, которые работали три дня подряд, откачав ошеломляющие 2,1 млн тонн воды. Это количество могло бы оросить 1 500 акров сельскохозяйственных угодий.
Однако его действия вызвали возмущение общественности и других чиновников, в результате чего Вишвас был отстранен от должности.
Кстати, поступок его все равно не имел смысла – телефон не пережил повреждения водой.