Индийский чиновник выкачал из водоема более 2 млн тонн воды из-за упавшего туда смартфона

Несмотря на безуспешные попытки местных жителей достать телефон, Вишвас решил задействовать два дизельных насоса, которые работали три дня подряд, откачав ошеломляющие 2,1 млн тонн воды. Это количество могло бы оросить 1 500 акров сельскохозяйственных угодий.

Однако его действия вызвали возмущение общественности и других чиновников, в результате чего Вишвас был отстранен от должности.

Кстати, поступок его все равно не имел смысла – телефон не пережил повреждения водой.