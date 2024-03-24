Индийский Realme 12x 5G станет рекордсменом в скорости зарядки в своем сегменте

В то время как китайский 12x работает на 15 Вт зарядке, индийская версия, как сообщается, будет оснащена поддержкой 45 Вт, которая позволит пользователям достичь 50% заряда батареи всего за 30 минут. Это потенциально может сделать 12x самым быстро заряжающимся телефоном в своем ценовом диапазоне. В отчете также упоминается поддержка обратной зарядки, позволяющей использовать телефон для беспроводного питания других устройств.

Еще одна интересная функция, ожидаемая в индийском варианте, — динамическая кнопка. Эта настраиваемая кнопка может быть запрограммирована на запуск различных функций одним или двумя нажатиями, например, активацию режима «Не беспокоить», авиарежима или открытие приложения камеры.

Цены пока неизвестны, но, учитывая стартовую цену Realme 12 5G (около $ 200 в рупиях), можно ожидать, что 12x будет еще более доступным, потенциально опустившись ниже $ 179. Официальной даты запуска пока нет.