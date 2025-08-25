Индийский Redmi 15 5G превратился в Redmi Note 15R для китайского рынка

Опубликовано 25 августа 2025, 11:151 мин.
Индийский Redmi 15 5G превратился в Redmi Note 15R для китайского рынкаRedmi Note 15R представлен в Китае
Xiaomi продолжает расширять серию Redmi Note 15. В Китае компания тихо запустила новую модель Redmi Note 15R, которая фактически является Redmi 15 5G, недавно представленный в Индии.
© Xiaomi
Смартфон получил 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 2340 × 1080, частотой обновления 144 Гц, поддержкой DC Dimming и технологией Wet Touch 2.0, позволяющей пользоваться экраном мокрыми руками. Максимальная яркость достигает 850 нит.
В основе устройства — процессор Snapdragon 6s Gen 3, до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти (с поддержкой карт microSD). Сзади установлена камера на 50 Мп с дополнительным сенсором, спереди — 8 Мп..
Смартфон оснащён сканером отпечатков сбоку, NFC, инфракрасным портом, стереодинамиками с Dolby Atmos, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5. Также есть защита корпуса по стандарту IP64 и поддержка двух SIM.
Батарея — 7000 мА·ч с быстрой зарядкой 33 Вт.
Цены в Китае начинаются с 1499 юаней ($209 / €178).