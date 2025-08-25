Индийский Redmi 15 5G превратился в Redmi Note 15R для китайского рынка

Смартфон получил 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 2340 × 1080, частотой обновления 144 Гц, поддержкой DC Dimming и технологией Wet Touch 2.0, позволяющей пользоваться экраном мокрыми руками. Максимальная яркость достигает 850 нит.

В основе устройства — процессор Snapdragon 6s Gen 3, до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти (с поддержкой карт microSD). Сзади установлена камера на 50 Мп с дополнительным сенсором, спереди — 8 Мп..

Смартфон оснащён сканером отпечатков сбоку, NFC, инфракрасным портом, стереодинамиками с Dolby Atmos, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5. Также есть защита корпуса по стандарту IP64 и поддержка двух SIM.

Батарея — 7000 мА·ч с быстрой зарядкой 33 Вт.

Цены в Китае начинаются с 1499 юаней ($209 / €178).