Индикатор батареи на телефоне стал новым способом измерять время

Авторы исследования опросили пользователей и выяснили, что многие из них измеряют, например, длительность поездки на автомобилях не в часах или километрах, а в том, на сколько хватит аккумулятора до следующего пункта, где его можно будет подзарядить. По сути, люди в планировании остановок отталкиваются от автономности своего гаджета.

«Люди больше не думают о месте назначения, как о пункте, который находится в 10 километрах или в 10 остановках метро от них. Они думают, что это находится в 50% заряда аккумулятора от места отправления», — пояснил автор исследования.

Также исследователи узнали, что аккумулятор, заряженный менее чем на половину, вызывает у людей чувство обеспокоенности и дискомфорта.