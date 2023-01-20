Индия создала собственную операционную систему для смартфонов

20:08, 20 января 2023
1 мин.
Индия создала собственную операционную систему для смартфоновС упором на конфиденциальность
Индийский технологический институт (IIT) в Мадрасе разработал новую мобильную операционную систему под названием BharOS. Она отличается от Android повышенной защитой данных.
Фото: Gizmochina
В настоящее время индийская ОС предоставляется организациям, предъявляющим строгие требования к конфиденциальности и безопасности. Так, в BharOS нет приложений по умолчанию. Пользователи могут сами настроить приложения, которым они доверяют. Им будет выдан доступ к определённым функциям или данным.
BharOS также предоставляет отдельным предприятиям доступ к приложениям, разработанным службами частных магазинов приложений (PASS). Судя по всему, программы в PASS проверены на соответствие требованиям конфиденциальности и безопасности.