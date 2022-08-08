Индия запретит Xiaomi и Realme продавать в стране слишком дешёвые смартфоны

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Индия запретит Xiaomi и Realme продавать в стране слишком дешёвые смартфоныХочет, чтобы бюджетный сегмент заняли местные производители
Bloomberg сообщил, что Индия намерена запретить китайским производителям продавать смартфоны дешевле 12 000 рупий (около 9000 рублей по текущему курсу). Это коснётся Xiaomi и Realme.
Источники издания говорят, этот шаг направлен на вытеснение китайских производителей из бюджетного сегмента второго по величине мобильного рынка в мире. Власти беспокоятся, что такие компании как Xiaomi и Realme мешают продаваться местным брендам.
Согласно данным компании Counterpoint, смартфоны стоимостью менее 150 долларов составили треть объёма продаж в Индии за второй квартал 2022 года, при этом на долю китайских производителей приходилось до 80%.