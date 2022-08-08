Индия запретит Xiaomi и Realme продавать в стране слишком дешёвые смартфоны

Источники издания говорят, этот шаг направлен на вытеснение китайских производителей из бюджетного сегмента второго по величине мобильного рынка в мире. Власти беспокоятся, что такие компании как Xiaomi и Realme мешают продаваться местным брендам.

Согласно данным компании Counterpoint, смартфоны стоимостью менее 150 долларов составили треть объёма продаж в Индии за второй квартал 2022 года, при этом на долю китайских производителей приходилось до 80%.